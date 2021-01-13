Губерниев — после спринта в Оберхофе: всё по-прежнему натужно, но движение вверх есть

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучший результат среди российских биатлонистов показал Матвей Елисеев, финишировавший с 10-м временем.



«Елисеев молодец! У нас всё по-прежнему натужно, но движение вверх есть. Хоть и медленно, но есть. У нас в топ-15 два человека с поправкой на состояние Логинова. Команда хоть как-то, но сражается. Думаю, что в масс-старте, где четыре рубежа, наша тройка будет вполне боеспособна. Я от своих слов не отказываюсь, я жду на этом этапе не только эстафетной медали, но и индивидуальной», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Победу в гонке одержал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё из Норвегии.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый