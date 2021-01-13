Каминский: по Латыпову надо разбираться. К нему претензий больше, чем к акклиматизации

Старший тренер сборной России Юрий Каминский подвёл итоги спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.



«По Латыпову надо разбираться. Акклиматизация, недостаточное восстановление, почему-то не пришёл вчера на массаж. К нему претензий больше, чем к акклиматизации.



Состав на эстафету будет определён решением тренерского совета. Заявления сейчас не готов делать, будут завтра. Надо посмотреть, как спортсмены восстановятся, как будут чувствовать себя завтра.



Мы ничего особого от Игоря не ждали, но его далёкое место — это результат неудачной стрельбы. Так-то от него надо ждать нули. Ну и, конечно, ходом он на сегодня не соответствует тому уровню, который необходим для участия в Кубке мира.



Вряд ли Стрельцов попадёт в масс-старт. Надо было поближе быть. Такой цели перед ним мы не ставили. Если бы он с начала сезона бегал, это одно. Сейчас ему важно восстановиться в пределах этих этапов. Всё-таки у него был тяжёлый период до Кубка мира: он переболел, сразу же пришлось соревноваться, а после этого опять была простуда. Надо от всего этого отойти. Может быть, ему даже не очень-то и нужен этот масс-старт», — заявил Каминский в эфире «Матч ТВ».

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый