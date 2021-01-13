Губерниев: результат Малиновского провальный, но такие гонки бывают

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат Игоря Малиновского в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он финишировал с 92-м временем.



«Он был не идеален, гонка для него получилась провальной. Но он объяснил всё в своём интервью, про самочувствие. Такие старты, увы, бывают», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Сам Малиновский после гонки заявил, что ошарашен столь скромным результатом. Спортсмен отметил плохое самочувствие перед гонкой и проблемы на тренировках.



Также результат Малиновского оценил старший тренер сборной России Юрий Каминский.

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