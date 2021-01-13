Губерниев: результат Малиновского провальный, но такие гонки бывают
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат Игоря Малиновского в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив два промаха, он финишировал с 92-м временем.
«Он был не идеален, гонка для него получилась провальной. Но он объяснил всё в своём интервью, про самочувствие. Такие старты, увы, бывают», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сам Малиновский после гонки заявил, что ошарашен столь скромным результатом. Спортсмен отметил плохое самочувствие перед гонкой и проблемы на тренировках.
Также результат Малиновского оценил старший тренер сборной России Юрий Каминский.
Каминский: по Латыпову надо разбираться. К нему претензий больше, чем к акклиматизации
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
17:57
-
17:43
-
17:21
-
15:41
-
13:16
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам