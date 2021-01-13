Васильев: некоторых спортсменов даже на Кубок IBU не отправили, а они сильнее Малиновского

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил дебютную гонку Игоря Малиновского на Кубке мира сезона-2020/2021.



«Не понимаю, что случилось с Малиновским. Когда проигрываешь 4 с лишним минуты – это физическая неготовность. Стоило ли его вообще вызывать на Кубок мира? Здесь, конечно, виднее тренерам и специалистам, которые работают с командой. Но вызов Малиновского на Кубок мира, мягко говоря, всех удивил. Не могу рассуждать, правильно это было сделано или нет, я просто передаю эмоции тех тренеров, которые были удивлены этому решению.



А некоторых спортсменов даже на Кубок IBU не отправили, которые не только не хуже, а даже были сильнее Малиновского. Вот это странное решение. И оно не очень хорошо себя оправдало», — рассказал Дмитрий Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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