Елисеев заявил, что осознанно ушёл от существенных тренировок стрельбы

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал об изменениях работы над стрельбой в новом сезоне.



«Почему не стреляю перед гонкой? Просто чтобы отдохнуть. Стрельба — это очень высокое напряжение. Надо концентрироваться всегда. Считаю, лучше поменьше пострелять. У меня и настрел относительно всех намного меньше в этом году. Но каждый выстрел должен быть качественным. Нельзя абы как. Когда в команде стреляем, там свой подход, надо уметь на усталости стрелять. Часто бывает, дают задание — выполнить сто выстрелов за тренировку, иногда и больше двух пачек. В конце тренировки, случается, усталость накрывает, концентрации нет, просто лишь бы отстрелять. Я от этого момента уходил осознанно, чтобы качество нарабатывать.



Изменения в лучшую сторону почувствовал, действительно перестал позволять себе просто сделать выстрел, а каждый отрабатываю по максимуму. Но, во-первых, этот режим не нарабатывается так быстро. Во-вторых, у меня вообще винтовки не было в этом году чуть ли не до конца августа. Был только муляж. Мог только тренажить вхолостую и без пускового механизма, соответственно, здесь есть какой-то минус. Но даже с этим пока нормально справляюсь", — цитирует Елисеева Матч ТВ.

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