Аликин — о выступлении россиян в Оберхофе: небольшой прогресс есть, но не более

Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин оценил выступление сборной России на пятом и шестом этапах Кубка мира, которые проходят в Оберхофе (Германия). Напомним, команда завоевала первую медаль в сезоне — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова выиграли золото смешанной эстафеты.
«Небольшой прогресс есть, но не более. Да, в смешанной эстафете у команды всё удачно сложилось — была точная стрельба, хорошо работали лыжи. Плюс половина других команд поставила своих основных спортсменов на сингл-микст.
А так больше и отметить нечего. Прошедший спринт показал те же отставания, 50 секунд ногами от лидера на 10 километрах — это очень много. Также надо учитывать, что некоторые из команды перед поездкой в Оберхоф были в горах, сейчас у них начнется реакклиматизация, так что результаты к концу этапа начнут падать. Иными словами, чуда пока не свершилось.
Больше шансов завоевать медаль в эстафете. В личных гонках у нас надежда только на Александра Логинова, но пока сложно сказать, в каком состоянии он будет. Сейчас ему тяжеловато», — цитирует Аликина ТАСС.
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