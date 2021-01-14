Йоханнес Бё: сейчас в биатлоне дружелюбное отношение между разными странами

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе и рассказал об отношениях между представителями разных стран.
«Думаю, сегодняшнюю гонку можно считать лучшей в этом сезоне. Я правильно распределил силы — хорошо отработал на огневых и держал высокую скорость на трассе. Горжусь своим выступлением, но стоит отметить, что Стурла и Арнд подобрались ко мне очень близко. Уровень конкуренции сейчас очень высок, поэтому расслабляться нельзя, нужно всё время думать о предстоящих стартах. Если недоработать сейчас и немного отступить, это скажется на подсчёте очков в конце сезона.
У нас в команде очень сильные спортсмены, и мы с уважением относимся к успехам друг друга. Каждый из нас может выступить неудачно, в такие моменты уважительное отношение к победе другого делает нас сплочённее. Сейчас в биатлоне такое дружелюбное отношение не только внутри команд, но и между соперниками из разных стран. Это радует!
У моего сына сегодня день рождения, ему уже год! Приятно отпраздновать это 51-й победой. Для меня Густав стал лучиком света в тяжёлый год пандемии. Я больше думал о биатлоне и семье, а не о коронавирусе. В этом мне повезло», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер.
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