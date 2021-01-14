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Стурла Холм Легрейд ответил на вопрос о борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Стурла Холм Легрейд ответил на вопрос о борьбе за «Большой хрустальный глобус»
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

«Очень доволен своим выступлением! Я провёл отличную гонку — показал хорошую скорость на трассе и уверенно отработал на огневых, несмотря на сильный ветер.

С каждой гонкой я учусь чему-то новому и становлюсь опытнее. Я внимательно смотрю на других спортсменов и стараюсь брать от них лучшее. Для меня старты на Кубке мира — отличная школа. Нужно только отбираться в гонки и выкладываться на максимум.

Многие спрашивают меня о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира, но я об этом совсем не думаю. Йоханнес — сильнейший биатлонист в мире, и он доказывает это уже не один год. Просто соревноваться с ним рядом — уже большая честь для меня!» — приводит слова Легрейда Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Легрейд занимает второе место. Лидирует Йоханнес Бё.

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