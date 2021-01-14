«Последствия коронавируса несовместимы со спортом». Сёстры Фиалковы вернулись в Словакию

Словацкие биатлонистки Паулина и Ивона Фиалковы сообщили, что столкнулись с серьёзными последствиями коронавируса. О заражении спортсменок стало известно ещё в ноябре.
Хочу сообщить, что мои проблемы со здоровьем, связанные с преодолением последствий коронавируса, перенесённого в ноябре, сохраняются и в настоящее время. И эти проблемы несовместимы с элитным спортом.
Я решила пройти более детальное обследование, поэтому мы с Паулиной вернулись в Словакию. О дальнейших шагах сообщу после консультации со специалистами", — написала биатлонистка на своей странице в «Инстаграме».
Аналогичный пост опубликовала на своей странице и Паулина.
После перенесённого коронавируса Паулина Фиалкова так и не вышла ни на один старт Кубка мира текущего сезона. На счету Ивоны восемь гонок, в которых она набрала 13 очков.
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