«Последствия коронавируса несовместимы со спортом». Сёстры Фиалковы вернулись в Словакию

Словацкие биатлонистки Паулина и Ивона Фиалковы сообщили, что столкнулись с серьёзными последствиями коронавируса. О заражении спортсменок стало известно ещё в ноябре.



Хочу сообщить, что мои проблемы со здоровьем, связанные с преодолением последствий коронавируса, перенесённого в ноябре, сохраняются и в настоящее время. И эти проблемы несовместимы с элитным спортом.



Я решила пройти более детальное обследование, поэтому мы с Паулиной вернулись в Словакию. О дальнейших шагах сообщу после консультации со специалистами", — написала биатлонистка на своей странице в «Инстаграме».



Аналогичный пост опубликовала на своей странице и Паулина.

После перенесённого коронавируса Паулина Фиалкова так и не вышла ни на один старт Кубка мира текущего сезона. На счету Ивоны восемь гонок, в которых она набрала 13 очков.