Бьорн Ферри: выступление Самуэльссона вызывает тревогу

Олимпийский чемпион 2010 года бывший шведский биатлонист Бьорн Ферри прокомментировал неудачное выступление Себастиана Самуэльссона в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Олимпийский чемпион 2018 года занял лишь 18-е место, несмотря на чистую стрельбу. На финише Самуэльссон упал после того, как ударил палкой по своей же лыже.

«Выступление Самуэльссона вызывает небольшую тревогу. Дело не только в падении. Он в целом много проиграл», — приводит слова Ферри Expressen.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер. Лучший из россиян, Матвей Елисеев, стал 10-м.

В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занимает пятое место.