Стина Нильссон — о дебюте на Кубке IBU: будет очень весело

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках шведка Стина Нильссон поделилась ожиданиями от стартующего сегодня, 14 января, первого этапа Кубка IBU.



Напомним, в межсезонье-2020 Нильссон объявила о переходе в биатлон, однако она не смогла отобраться в сборную Швеции на этапы Кубка мира. Сегодня спортсменка выступит в спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU сезона-2020/2021.



«Будет очень весело. Я слышала, что на Кубке IBU очень солидная конкуренция. Это огромная проблема, но это тот шаг, который я хочу сделать.



Я всё больше и больше времени провожу в форме сборной, много тренируюсь и решаю много задач на тренировках. Теперь я хочу столкнуться с ними уже на соревнованиях», — цитирует Нильссон SVT.

Первый этап Кубка IBU пройдёт в Арбене (Германия) с 14 по 17 января. Старт спринтерской гонки запланирован на 12:30 мск.