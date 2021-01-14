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Стина Нильссон — о дебюте на Кубке IBU: будет очень весело

Стина Нильссон — о дебюте на Кубке IBU: будет очень весело
Биатлон / Кубок IBU 0
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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках шведка Стина Нильссон поделилась ожиданиями от стартующего сегодня, 14 января, первого этапа Кубка IBU.

Напомним, в межсезонье-2020 Нильссон объявила о переходе в биатлон, однако она не смогла отобраться в сборную Швеции на этапы Кубка мира. Сегодня спортсменка выступит в спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU сезона-2020/2021.

«Будет очень весело. Я слышала, что на Кубке IBU очень солидная конкуренция. Это огромная проблема, но это тот шаг, который я хочу сделать.

Я всё больше и больше времени провожу в форме сборной, много тренируюсь и решаю много задач на тренировках. Теперь я хочу столкнуться с ними уже на соревнованиях», — цитирует Нильссон SVT.

Первый этап Кубка IBU пройдёт в Арбене (Германия) с 14 по 17 января. Старт спринтерской гонки запланирован на 12:30 мск.

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