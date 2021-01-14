Самуэльссон — о выступлении в спринте: получилось очень плохо. Я чертовски расстроен

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Он не допустил ни одного промаха, но занял лишь 18-е место. На финише Себастиан упал, когда рядом не было соперников.

«Я не знаю. На трассе я был недостаточно быстр, упал на финише. Я думал, что буду выглядеть лучше, но получилось очень плохо. Сейчас я не в форме.

Скольжение лыж было нормальным. Может быть, не лучшим, но дело во мне. Когда я стреляю без промахов, то хочу претендовать на высокие места. Сегодня же я даже в десятку не попал. Я чертовски расстроен", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Победу в спринте одержал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё.