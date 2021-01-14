Бьорндален: скорее всего, правительство Китая не пустит спортсменов на чемпионат мира

Главный тренер сборной Китая по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал запрет властей Китая, исходя из которого биатлонисты не имеют права выезжать в Европу для участия в соревнованиях.



«Китайская сторона очень скептически относится к ситуации с заражениями в Европе и не будет допускать к соревнованиям ни одного своего спортсмена. Они хотят полностью избежать любых возможных инфекций, которые можно занести в страну.



Наша следующая цель — чемпионат мира, но даже участие в нём будет очень затруднительно. Конечно, я подам новый запрос на выезд, но уже есть информация, что по подобным запросам на февраль от других федераций Министерство спорта Китая дало отказ.



Я был всегда осторожен по части инфекций, но китайцы удивляют даже меня. Мы с Дарьей находимся в Китае с прошлого лета, и за это время я проходил тест уже раз 25. Находясь здесь, мы должны быть готовы к очень быстрому изменению планов. У нас есть не только планы A, B и C. Мы почти подошли к концу алфавита», — цитирует Бьорндалена Adressa.