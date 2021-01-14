Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 99-й в дебютной гонке на Кубке IBU

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, в своей стартовой гонке на международном уровне заняла 99-е место. Такой результат она продемонстрировала в спринте на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова, второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.

Стина проиграла Акимовой 3 минуты 48 секунд и допустила 5 промахов.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.