СБР назвал имена заразившихся коронавирусом членов сборной России

Коронавирусная инфекция выявлена у тренера женской сборной России по биатлону Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Союза биатлонистов России.

Также сообщается, что Загурский и Виролайнен изолированы в своих комнатах в гостинице, болезнь у них протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что на шестом этапе очередного сезона Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Два случая зафиксировано у представителей сборной России, один — в сборной Японии, ещё один — у официального лица.

Напомним, сегодня, 14 января, состоится спринтерская гонка у женщин. Начало — в 16:30 мск.