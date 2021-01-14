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СБР назвал имена заразившихся коронавирусом членов сборной России

СБР назвал имена заразившихся коронавирусом членов сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Коронавирусная инфекция выявлена у тренера женской сборной России по биатлону Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Союза биатлонистов России.

Также сообщается, что Загурский и Виролайнен изолированы в своих комнатах в гостинице, болезнь у них протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что на шестом этапе очередного сезона Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Два случая зафиксировано у представителей сборной России, один — в сборной Японии, ещё один — у официального лица.

Напомним, сегодня, 14 января, состоится спринтерская гонка у женщин. Начало — в 16:30 мск.

Два представителя сборной России по биатлону заразились коронавирусом
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