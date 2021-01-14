Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Главный тренер сборной Швеции отреагировал на 99-е место Стины Нильссон в спринте

Главный тренер сборной Швеции отреагировал на 99-е место Стины Нильссон в спринте
Биатлон / Кубок IBU 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас прокомментировал дебют олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон на Кубке IBU. В спринте на первом этапе в Арбере (Германия) шведка заняла 99-е место, совершив 5 промахов.

«Я знаю, что Стина может выступать гораздо лучше. Но это были её первые международные соревнования. Это всегда особенное событие. Я надеюсь, все понимают, насколько биатлон непрост. Ей нужно время», — приводит слова Лукаса Expressen.

Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова, второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

Календарь Кубка IBU
Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 99-й в дебютной гонке на Кубке IBU
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021