Главный тренер сборной Швеции отреагировал на 99-е место Стины Нильссон в спринте

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас прокомментировал дебют олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон на Кубке IBU. В спринте на первом этапе в Арбере (Германия) шведка заняла 99-е место, совершив 5 промахов.
«Я знаю, что Стина может выступать гораздо лучше. Но это были её первые международные соревнования. Это всегда особенное событие. Я надеюсь, все понимают, насколько биатлон непрост. Ей нужно время», — приводит слова Лукаса Expressen.
Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова, второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
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