Стина Нильссон объяснила 5 промахов в дебютной гонке на Кубке IBU

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, оценила выступление в своей дебютной гонке на международном уровне. Она заняла 99-е место в спринте на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия), допустив 5 промахов.
«Я недовольна результатом, но рада, что выступила. Я не рада своей стрельбе и ходу. Но если хотите найти позитивный момент, то состоялась моя премьера.
На трассе мне пришлось нелегко. Это означает, что я плохо восстановилась и была больше напряжена на стрельбе, чем обычно. Думаю, промахи случились из-за того, что я не могла контролировать винтовку. Когда всё отлично, то и стрельба получается лучше. Сейчас же всё шло медленно, я медленнее реагировала", — приводит слова Нильссон SVT.
Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова, второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.
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