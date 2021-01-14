Стина Нильссон объяснила 5 промахов в дебютной гонке на Кубке IBU

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, оценила выступление в своей дебютной гонке на международном уровне. Она заняла 99-е место в спринте на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия), допустив 5 промахов.

«Я недовольна результатом, но рада, что выступила. Я не рада своей стрельбе и ходу. Но если хотите найти позитивный момент, то состоялась моя премьера.

На трассе мне пришлось нелегко. Это означает, что я плохо восстановилась и была больше напряжена на стрельбе, чем обычно. Думаю, промахи случились из-за того, что я не могла контролировать винтовку. Когда всё отлично, то и стрельба получается лучше. Сейчас же всё шло медленно, я медленнее реагировала", — приводит слова Нильссон SVT.

Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова, второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.