Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.



Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова финиширует 48-й.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8 (1)

2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6 (0)...

19. Ульяна Кайшева – + 1.11,5 (1)...

21. Светлана Миронова – + 1.14,3 (2)...

41. Лариса Куклина — +1.49,6 (2)...

43. Евгения Павлова — 1.50,7 (2)...

50. Екатерина Носкова – + 1.59,0 (3)...

72. Ирина Казакевич (все — Россия) — +2.54,2 (5)