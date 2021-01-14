Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.

Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова финиширует 48-й.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8 (1)
2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6 (0)...
19. Ульяна Кайшева – + 1.11,5 (1)...
21. Светлана Миронова – + 1.14,3 (2)...
41. Лариса Куклина — +1.49,6 (2)...
43. Евгения Павлова — 1.50,7 (2)...
50. Екатерина Носкова – + 1.59,0 (3)...
72. Ирина Казакевич (все — Россия) — +2.54,2 (5)

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 января 2021, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
22:33.8
2
Доротея Вирер
Италия
+9.3
3
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+12.6
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021