Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.
Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова финиширует 48-й.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8 (1)
2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6 (0)...
19. Ульяна Кайшева – + 1.11,5 (1)...
21. Светлана Миронова – + 1.14,3 (2)...
41. Лариса Куклина — +1.49,6 (2)...
43. Евгения Павлова — 1.50,7 (2)...
50. Екатерина Носкова – + 1.59,0 (3)...
72. Ирина Казакевич (все — Россия) — +2.54,2 (5)
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