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Экхофф: чертовски волнуюсь за Тандреволд, мы должны были идти на финиш вместе

Экхофф: чертовски волнуюсь за Тандреволд, мы должны были идти на финиш вместе
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхоф прокомментировала падение соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд на спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Тандреволд упала и не смогла добраться до финиша. Победу в гонке одержала Экхофф.

«Я довольна своей гонкой, но чертовски волнуюсь за Тандреволд. Она мой хороший друг, жаль, что с ней такое случилось. Мне больно, что такое произошло, потому что мы должны были идти на финиш вместе», — приводит слова Экхофф NRK.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8
2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6
19. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.11,5
21. Светлана Миронова) – + 1.14,3
48. Екатерина Носкова – + 1.59,0

Норвежка Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе
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