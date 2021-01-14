Экхофф: чертовски волнуюсь за Тандреволд, мы должны были идти на финиш вместе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхоф прокомментировала падение соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд на спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Тандреволд упала и не смогла добраться до финиша. Победу в гонке одержала Экхофф.

«Я довольна своей гонкой, но чертовски волнуюсь за Тандреволд. Она мой хороший друг, жаль, что с ней такое случилось. Мне больно, что такое произошло, потому что мы должны были идти на финиш вместе», — приводит слова Экхофф NRK.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8

2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6

19. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.11,5

21. Светлана Миронова) – + 1.14,3

48. Екатерина Носкова – + 1.59,0