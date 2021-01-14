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Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубке IBU, три россиянина в топ-10

Завершилась спринтерская гонка на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Первые три места заняли норвежские биатлонисты. Победу одержал Александр Андерсен. Вторым стал Филип Андерсен. Третьим финишировал Сиверт Баккен.



Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший пятым. Семён Сучилов финишировал шестым, Даниил Серохвостов – 10-м.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Спринт. Мужчины



1. Александр Андерсен – 24.58,1

2. Филип Андерсен – отставание 11,9

3. Сиверт Баккен (все Норвегия)– +18,8…

5. Карим Халили – +37,7

6. Семён Сучилов — +40,6…

10. Даниил Серохвостов — +53,4…

24. Никита Поршнев — +1.31,5…

40. Евгений Сидоров — +2.07,2…

62. Евгений Идинов — +2.43,9

63. Илья Гаврилов — +2.44,0…

Рустам Каюмов (все — Россия) — +3.29,2.