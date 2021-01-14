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Ульяна Кайшева: честно говоря, после победной эстафеты ничего не изменилось

Ульяна Кайшева: честно говоря, после победной эстафеты ничего не изменилось
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка показала лучший результат среди россиянок — 19-й.

«Пока не провела анализ гонки, даже не знаю своего результата. Не планировала участвовать в масс-старте, не думала об этом. Но если так получится, будет хорошо для меня. Плохо, что буду одна из наших.

Честно говоря, после победной эстафеты ничего не изменилось. К новой схеме подвелась после спринта на прошлом этапе, потому что если с головой уйти в гонку с первого круга, то последний абсолютно не получается. Теперь каждую гонку делаю так же.

Какой этап эстафеты хотела бы получить? Я бы отдала решение тренерам. Как им хочется, пусть так и сделают. В целом мне без разницы. Готова на любой», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

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