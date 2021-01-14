Миронова: пришла на «стойку», попала первые два выстрела. Потом очнулась — уже два промаха

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка показала 21-й результат.

«Когда шла на стрельбу, даже не знала, какой иду. Мне говорили: „Идёшь 20-й, 18-й“. Думаю, ну ладно, бог с ним. Пришла на „стойку“, попала первые два выстрела. Потом очнулась — у меня уже два промаха. Я притормозила, последний выстрел выцелила и побежала на два штрафных круга.



Я прошла штрафные круги быстро и на последнем круге отдала все силы. Сегодня было потяжелее, чем до этого на гонках. В целом время сойдёт — при том состоянии, что я имела сегодня. Думаю, силы остались на борьбу на ещё одном этапе — в Антерсельве. Надеюсь, действительно хватит заряда. Потом будет небольшой перерыв для подготовки к чемпионату мира.



Думаю, расстановка в эстафете будет делаться по стандарту. Мой этап, наверное, будет вновь в серединке. Может, кто-то захочет посмотреть на меня на последнем этапе. Честно говоря, мне самой было бы интересно выступить на последнем этапе. Но это более нервный этап, особенно если приходишь вместе со всеми», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».