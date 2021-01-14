Шашилов — о спринте на шестом этапе КМ в Оберхофе: будем работать дальше, злее будем

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в спринте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Пять промахов Казакевич? Чудо не произошло, к сожалению. Хорошо шла, конечно… Девчонки хорошо работали — Ульяна, Света. Но что-то пошло не так. Смотрю, как выглядит Казакевич на пристрелке, — вроде всё нормально. Конечно, человек чуть подрагивал, мандражил, хотелось наконец-то показать себя. Но получилось, как получилось. Конечно, плачевно. Поговорим, успокоим. Дальше надо шагать, жизнь продолжается.



Спортсменки жалуются на состояние? Будем к ним прислушиваться. Это же люди, спортсмены. Как не прислушиваться? Они тоже хотят добра, результата. Они хотят, чтобы у нас были медали. Конечно, жалобы – это не повод убирать человека из эстафеты. Думаю, с Кубка IBU перед Антерсельвой никого не будем брать. Переезды чреваты. Время до чемпионата мира у нас есть.



Конечно, хотелось видеть больше девушек в масс-старте. Думаю, помимо Кайшевой ещё Миронова пройдёт добором. Иринка Казакевич тоже могла бы, если бы сегодня более-менее со „стойкой“ справилась. Три человека – это было бы достойно. Но будем работать дальше, злее будем», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я