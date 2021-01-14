Губерниев: если Акимова выиграет ещё одну гонку или будет в призах — её подтянут к основе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российской биатлонистки Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«Всё в руках Тани, нет худа без добра. Если она выиграет ещё одну гонку или будет в призах — её подтянут к основе. В этом я не сомневаюсь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко.

Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.

Следующий этап Кубка IBU в Арбере стартует 16 января.