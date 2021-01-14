Губерниев выразил готовность исполнить «Катюшу»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что готов исполнить популярную мелодию «Катюша», которая может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Я был бы рад, если бы на биатлоне врубали «Ветер биатлона», но мы знаем, что её написал финский композитор, но слова Немоляева и Лобанова. Единственное скажу, что моя группа Guber Band готова исполнить «Катюшу», на различных площадках нашей страны. Я спою эту песню хорошо. Если «Катюша» будет звучать с моим вокалом во время наших побед, я буду счастлив вдвойне», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.
- 14 января 2021
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