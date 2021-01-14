Тихонов — о мелодии для замены гимна на ОИ: ну какую «Катюшу»? Им надо петь похоронную

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился своим мнением о предложении заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах популярной мелодией «Катюша».
«Это поколение, им не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна — это 1941–1945 годы. Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную. Я настолько разочарован во всём, что творится в России, смотрю на всю катавасию и вообще бы никого из Госдумы не пустил. Их песня — это похороны российского спорта», — приводит слова Тихонова News.ru.
Напомним, сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн Российской Федерации на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве потенциального музыкального сопровождения.
- 14 января 2021
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