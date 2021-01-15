Сегодня, 15 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Старт запланирован на 16:30 мск.
В составе сборной России выступят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
В первой эстафете сезона в Контиолахти (Финляндия) россияне заняли четвёртое место. В той гонке выступили Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. В Хохфильцене (Австрия) команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова также стала четвёртой.
В Кубке наций мужская сборная России занимает пятое место, лидирует Норвегия.
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