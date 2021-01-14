Польховский сообщил о сложностях из-за заражения коронавирусом двух членов сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился информацией о состоянии тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена, у которых ранее были получены положительные результаты тестов на коронавирус.
«Симптомов у них нет, они изолированы в комнатах согласно нормам министерства здравоохранения Германии. Вся остальная команда работает в полном составе и готовится к старту. Насколько критично отсутствие человека из сервиса? С этим проблема имеется, так как в сервисной группе всё расписано, кто и чем занимается. Но такая ситуация, придётся корректировать работу.
Как быть дальше? Здесь пока объявлен десятидневный карантин, не имеешь права выйти из номера. Карантин нельзя продолжить в другом месте, только здесь. Большая вероятность, что они не поедут на следующий этап в Италию. Никого брать вместо Виролайнена не будем, до конца недели отрабатываем, а там видно будет. Может быть, будем привлекать сервисера с Кубка IBU. Лично моё же состояние нормальное, завтра заканчивается карантин», — приводит слова Польховского Матч ТВ.
- 14 января 2021
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