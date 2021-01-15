Лариса Куклина: самочувствие пока точно такое же — пока никакое

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка допустила два промаха и заняла 41-е место.
«Самочувствие точно такое же, как во всех предыдущих стартах, — пока никакое. Хочу стартовать. Понимаю, что мне нужны старты. Знаю, что, наверное, только старты помогут мне найти форму», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».
Также Лариса рассказала, что в начале недели ей удалось хорошо выспаться.
«На самом деле я жаворонок и очень рано всегда просыпаюсь. Здесь у меня впервые такое, что я так спала. Меня просто как будто бы выключили. В пол-одиннадцатого постучались в дверь и разбудили.
Был хороший день. Но не скажу, что я хочу отдыха. Нет. У меня есть желание тренироваться. Я хочу бегать соревнования, хочу набрать форму», — добавила она.
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