Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Лариса Куклина: самочувствие пока точно такое же — пока никакое

Лариса Куклина: самочувствие пока точно такое же — пока никакое
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка допустила два промаха и заняла 41-е место.

«Самочувствие точно такое же, как во всех предыдущих стартах, — пока никакое. Хочу стартовать. Понимаю, что мне нужны старты. Знаю, что, наверное, только старты помогут мне найти форму», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Также Лариса рассказала, что в начале недели ей удалось хорошо выспаться.

«На самом деле я жаворонок и очень рано всегда просыпаюсь. Здесь у меня впервые такое, что я так спала. Меня просто как будто бы выключили. В пол-одиннадцатого постучались в дверь и разбудили.

Был хороший день. Но не скажу, что я хочу отдыха. Нет. У меня есть желание тренироваться. Я хочу бегать соревнования, хочу набрать форму», — добавила она.

Павлова: опять старт за стартом три дня подряд. Я не робот, тоже имею право уставать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021