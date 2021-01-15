Бьорн Ферри — о 99-м месте Стины Нильссон: она вообще на лыжах ехала?

Олимпийский чемпион 2010 года бывший шведский биатлонист Бьорн Ферри оценил выступление Стины Нильссон в дебютной гонке на международном уровне. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в спринте на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) заняла 99-е место, допустив 5 промахов. Спринтерская гонка завершилась триумфом россиянок.
«То, что она допустит 5 промахов, было более ожидаемым, чем то, что по лыжному ходу она станет лишь 54-й. Напрашивается вопрос: она вообще на лыжах ехала?» — приводит слова Ферри SVT.
Стина объявила о переходе в биатлон в межсезонье-2020.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
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