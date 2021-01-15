Антон Шипулин рассказал об оскорблениях, которые стал получать после ухода в политику

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин рассказал об оскорблениях, которые начал получать после того, как ушёл в политику.
«Если говорить откровенно, то негатив, который обрушился на меня, — это, конечно, не моё. Они начинают оскорблять не только меня, но и, что самое обидное, моих близких: жену, детей и родителей. После такого опускаются руки.
Но когда получаются хорошие проекты для людей, это доставляет большое удовольствие. Понимаешь, что ты не просто так на этом месте», — цитирует Шипулина «Екатеринбург онлайн».
По словам Антона, в спорте ему было легче, чем в политике.
«Спорт не такой сложный, это физическая нагрузка. Вышел, покатался. Есть свободное время, чёткий распорядок дня.
Здесь же и физически, и морально устаёшь, потому что из самолёта пересаживаешься в машину, едешь в избирательный округ. За неделю проезжаешь по несколько тысяч километров, проводишь с семьёй буквально день, летишь в Москву. Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь. Это физически тяжело», — добавил он.
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