Владимир Аликин: зачем спонсорам вбухивать деньги в российских биатлонистов?

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин заявил, что у потенциальных спонсоров нет интереса вкладывать средства в национальную команду, поскольку она слабо выступает. Напомним, недавно прервалась рекордная безмедальная серия сборной России, которая составила 43 гонки.

«Под такие результаты кто будет давать деньги? Многие спонсоры, которые раньше работали с моей командой, отказались от этого.

Биатлон я смотрю по «Евроспорту», так половину наших там даже не показывают, это о говорит об определённом отношении. Зачем спонсорам вбухивать деньги в то, что не показывают, ради чего?» — приводит слова Владимира Аликина ТАСС.

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