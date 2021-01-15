Тандреволд, внезапно упавшая во время гонки, хочет выступить в эстафете в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд сообщила, что намерена продолжить выступление на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на пугающий инцидент, который случился в спринтерской гонке. Спортсменка упала и не смогла дойти до финиша. После этого её увезли на машине скорой помощи. После гонки Ингрид призналась, что у неё есть проблемы с сердцем.
«Конечно, мы посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра, но я планирую продолжить выступление. Я не боюсь, что ситуация повторится. Хотя, конечно, сразу после такого ты расстроена и испугана. Но сейчас я хорошо себя чувствую и знаю, что вернусь более сильной.
Я уверена, что поступила правильно, сойдя с гонки. Здоровье должно быть на первом месте. Я знаю, что это не опасно. Думаю, всё будет нормально, если я продолжу выступать", — цитирует Тандреволд NRK.
Врач сборной Норвегии Ларс Колсруд так оценил ситуацию: «Ингрид хочет выступить в эстафете, но впереди ещё два дня. Мы будем продолжать оценивать её состояние».
Женская эстафета в Оберхофе состоится завтра, 16 января.
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