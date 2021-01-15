Стала известна расстановка россиянок на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, в каком порядке российские биатлонистки примут участие в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонку начнёт Евгения Павлова, за ней побегут Лариса Куклина и Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Кайшева. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 14 января, состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова оказалась 48-й.
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