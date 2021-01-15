Стрельцов: пытался держать стартовую позицию, то есть четвёртую. В этом моя ошибка

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал своё выступление в первом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«К первому этапу был готов. Наверное, на первом круге была чуть рваная работа, и потом как-то закислился, не мог полностью выложиться на трассе. Уже доезжал из последних сил. То медленно шли, то быстро. Наверное, надо было как-то поспокойнее идти. Я пытался держать свою стартовую позицию, то есть четвёртую. В этом, видимо, допустил ошибку.
На „стойке“ чуть замёрзли руки, но надо быть к этому готовым в следующий раз. Чуть недооценил погоду. Тренер не понял, почему лёжа так промазал. Может, поторопился. Вроде всё было ровно, должен был попадать. Пока не понял, из-за чего были промахи», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».
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