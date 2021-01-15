Матвей Елисеев: в эстафете надо было хорошо отработать на рубежах, чего я не сделал
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Помимо Елисеева, в команду вошли Кирилл Стрельцов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Тактика на этап была максимально держаться за кем-то первые круги, а потом уже работать. Надо было хорошо отработать на рубежах, чего я не сделал.
Ва-банк перед „стойкой“? Скорее, это был ва-банк перед третьим кругом. Я шёл в спину за Дале. Может, чуть ему проиграл, но пытался работать за ним.
Что касается большого проигрыша на последнем круге, может, что-то изменится, если начинать поспокойнее. Хотя не думаю, что будут кардинальные изменения», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Стрельцов: пытался держать стартовую позицию, то есть четвёртую. В этом моя ошибка
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