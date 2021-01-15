Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, россияне — 4-е

Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторыми финишировали норвежцы, забежавшие на втором этапе на штрафной круг. Третьими стали итальянцы. Россияне в третий раз подряд заняли четвёртое место.

На первом этапе за сборную России бежал дебютант эстафетных гонок Кирилл Стрельцов. Он использовал всего три дополнительных патрона на двух огневых рубежах, но не был быстр как в стрельбе, так и на лыжне. Матвей Елисеев ушёл на второй этап 22-м, через минуту после лидера. Елисеев взял по два дополнительных патрона на каждом огневом рубеже, увеличил отставание до двух минут и вышел на 15-е место. Александр Логинов использовал только один доппатрон и вывел сборную России на седьмое место. Российский финишёр Эдуард Латыпов отлично прошёл свой этап, использовав один доппатрон, и финишировал четвёртым.

Сборная Германии три этапа вела борьбу за победу, но после «лёжки» заключительного этапа Филипп Хорн ушёл на три штрафных круга, и в итоге немцы стали пятыми.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Франция – 1:22.28,0 (0 штрафных кругов +6 доппатронов).

2. Норвегия – отставание 4,2 (1+4).

3. Италия – +1.06,6 (0+5).

4. Россия — + 1.55,3 (0+9).

5. Германия — +2.06,4 (3+11).