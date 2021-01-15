Елисеев: то, что побегу второй этап, со мной никто не обсуждал. Первый для меня комфортнее

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российская команда заняла четвёртое место.

«Я узнал о том, что бегу второй этап, только от Эдуарда. Видимо, это было после того, как подали заявку. Со мной никто ничего не обсуждал. Думаю, был смысл попробовать меня на каком-то другом этапе, не на первом. Но, думаю, первый этап мне бежать более комфортно.



Эксперимент себя оправдал, дал пищу для размышления. В любом случае стоило проверить до начала чемпионата мира. На втором этапе более быстрый стартовый круг. На первом этапе все спокойно идут в толпе. Для меня это чуть более комфортно.



По стрельбе лёжа претензий меньше, потому что мы пристреливались в абсолютный штиль. А когда я пришёл, был очень сильный ветер вправо. Сразу понять, на сколько щелчков делать поправку, вынос, у меня не получилось. А стоя стоило работать качественнее. Мёрзли ли пальцы? Есть такое. Еле чувствовал дополнительные патроны, попадал чудом в патронник», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».