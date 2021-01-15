Логинов — о четвёртом месте в эстафете: обидно. Может, не хватило опыта на стрельбе

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал четвёртое место сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Может, не хватило чуть опыта на стрельбе. Всё-таки в Оберхофе тяжёлая ветровая обстановка. Где-то, может, чуть неправильно тактически сработали. В итоге команда пришла четвёртой. Конечно, обидно. Думаю, все сделаем вывод из этого и будем стараться дальше.
Ва-банк я не шёл, но старался отрабатывать с первых метров. Не скажу, что бросился, просто старался взвинтить темп. Когда ты идёшь один, а другие в группе, у них огромное преимущество. Где-то чуть проиграл, где-то старался отбивать. Жаль, что не получилось побороться за более высокие места.
В любом случае сейчас мне становится чуть легче. Не сомневаюсь, что уже через неделю состояние будет совсем другое», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
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