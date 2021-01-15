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Франция вышла на второе место в биатлонном Кубке наций, Россия — пятая

Франция вышла на второе место в биатлонном Кубке наций, Россия — пятая
Биатлон / Кубок мира 0
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Мужская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют по-прежнему норвежцы, ставшие серебряными призёрами этого старта. На второе место вышли победители эстафеты французы. Третье место занимают немцы.

Россияне Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов в третий раз в сезоне-2020/2021 заняли четвёртое место в эстафете.

Напомним, в зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок наций. После 12 гонок
Мужчины

1. Норвегия – 4714.
2. Франция – 4146.
3. Германия – 4040.
4. Швеция – 4021.
5. Россия – 3822.
6. Австрия – 3377.

Статистика Кубка мира
Российские биатлонисты в эстафете были близки к провалу. Но в этот раз пронесло
Стрельцов и Елисеев провалили два этапа, но Логинов и Латыпов спасли сборную России от места во втором десятке.
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