Каминский: Стрельцов выступил неудачно, Елисеев — из рук вон плохо. А могли быть призёрами

Старший тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление национальной сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россияне заняли четвёртое место.
«Я уже несколько раз говорил, что у нас реальные шансы в эстафете возникают только тогда, когда мы сами отработаем всё чётко. Чтобы у нас была и хорошая стрельба, и неплохой ход. А тут вы видите. Единственное, что радует, — два спортсмена сегодня пробежали намного ниже своих возможностей. Так бы могли быть призёрами.
Трудно оценивать, что помешало Стрельцову. Надо ещё с ним поговорить, посмотреть аналитику гонки. Но чисто внешне и ход плохой, и стрельба была плохая. Выступил неудачно. Если бы было секунд 30, я бы был доволен, а тут минута.
Вернём ли на первый этап Елисеева? Надо думать. Елисеев сегодня из рук вон плохо. Если бы пробежал так, как бежал спринтерскую гонку, у нас были бы шансы зацепиться. Его болезнь — не может понять, с какой скоростью надо идти», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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