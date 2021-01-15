Васильев: рассчитывать при таком первом этапе не на что. Проигрыш больше минуты – провал

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россияне заняли четвёртое место.
«Получилось два этапа хороших и два этапа слабых. Проигрыш Стрельцова на первом этапе больше минуты – это никуда не годится. И рассчитывать при таком первом этапе вообще не на что. И опять колоссальный проигрыш Елисеева на последнем круге – это системная ошибка, ошибка подготовки. Логинов в силу всех обстоятельств прошёл нормально. Латыпов подтвердил статус сильного и надёжного эстафетчика. Это важно и здорово.
На кого рассчитывать в эстафете на ЧМ? Мне кажется, что Гараничев или Бабиков вряд ли проиграли бы минуту. Эстафету нельзя сравнивать со спринтом или с любой другой гонкой. Тем более гонка короткая – 7,5 км. Если спортсмена не хватает на спринт, то на эстафету его вполне может хватить. Здесь нужно индивидуально разговаривать со спортсменами. Больше склоняюсь к Бабикову. Проигрыш больше минуты на первом этапе – это провал.
У меня нет впечатления, что после новогоднего сбора команда стала выглядеть хуже. Они одинаково неудовлетворительно выступают. Потому что хочется говорить о позитиве, хочется поддержать наших спортсменов и тренеров. Потому что если всё время их ругать – толку от этого не будет.
В завтрашней женской эстафете может быть всё что угодно. Главное – точно стрелять. Это очень важно. Сегодня было девять дополнительных патронов. С таким ходом рассчитывать на что-то не приходится. Каждый дополнительный патрон – это 10 секунд, получается общий проигрыш в 1,5 минуты. Как можно отыграть на дистанции 1,5 минуты?» – сказал Дмитрий Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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