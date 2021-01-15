Аликин: из Елисеева сделали героя, великого человека. Кто он такой-то?

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин, подводя итоги мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе, особо раскритиковал бежавшего на втором этапе Матвея Елисеева. Опытный спортсмен на одном этапе увеличил отставание команды сразу на минуту.
Россияне, занимавшие 22-е место после первого этапа, после этапа Елисеева стали 15-ми, а в итоге финишировали четвёртыми.
«Елисеев что показал? Первый минуту проиграл, второй ещё одну добавил. Вот и вся индивидуальная подготовка, ведь мы распустили национальную команду по домам. Это что такое? Где такое видано? Когда я тренировал, попробуй только уехать со сборов. Если уехал и не приехал — до свидания! Из Елисеева сделали героя и великого человека. Кто он такой-то? Один раз Европу выиграл — сделали мастером спорта. Раньше заслуженного мастера спорта давали только олимпийским чемпионам, а сейчас вообще всем подряд раздают. Вы чего творите-то?» — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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