Чепиков: конечно, не какое-то 15-е место, но у сборной России нет стабильности на этапах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россияне заняли четвёртое место.

«Эстафета было непростая для многих команд: для Норвегии, для Франции, для Германии. Россия — не исключение. Конечно, стабильность есть, и это не какое-то 15-е место, но больше всего расстраивает, что нет стабильности на этапах, есть провалы и недоработки по функциональному состоянию. Мы видели первый этап Стрельцова, можно на волнение скидку сделать, он всё-таки первый раз бежал эстафету на таком крупном турнире, а первый этап всегда сложно бежать. Была видна некоторая затянутость, передержки выстрелов. Так рано закислился, возможно, из-за высокого уровня предстартового адреналина.



Лидеры сегодня не подвели, а по поводу квартета на чемпионат мира, Логинов, Латыпов — да, а по поводу Елисеева я не так уверен, к нему тоже есть вопросы, потому что не первый раз на последнем круге он проигрывает достаточно много. Может, адаптируется ещё, наберёт форму. На этом этапе лучший свой результат в спринте показал, но, опять же, с минутным отставанием. У нас, к сожалению, очень короткая скамейка запасных. Возможно, надо подключать юниоров из Кубка IBU, у итальянцев бежал ведь 20-летний спортсмен. У нас тоже такие есть. Финишёром вижу Латыпова, он наигрывается на последних этапах регулярно, у него хорошая финишная скорость. Единственное, с психологической точки зрения надо дать ему отдохнуть от четвёртого этапа в том же Антхольце, потому что по личному опыту знаю, что психологически сложно весь сезон бегать четвёртые этапы», — приводит слова Чепикова Sport24.