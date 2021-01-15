Губерниев: Латыпов превращается в финишёра, жадного до борьбы и победы!

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Российские биатлонисты в третий раз в сезоне заняли четвёртое место. Случилось это усилиями Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, которые бежали на третьем и четвёртом этапах. Логинов поднял российскую команду с 15-го на седьмое место, а Латыпов выиграл борьбу за четвёртую позицию у немца Филиппа Хорна, вместе с которым ушёл с заключительной стрельбы. И Александр, и Эдуард использовали по одному дополнительному патрону.
«По эстафете. Главное! Латыпов превращается в финишёра, жадного до борьбы и победы! Важно в личных гонках закрепить. Логинов приходит в себя, к чемпионату мира всё будет норм!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
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