Швед Самуэльссон чуть не опоздал на передачу эстафеты. Ему пришлось бежать на старт

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон чуть не опоздал на передачу эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Самуэльссону предстояло пробежать четвёртый, завершающий этап гонки. В телетрансляцию попал момент, как швед впопыхах бежит на старт.

«Я не заметил, что Себастиан опоздал. Он был на месте, когда я должен был передать эстафету», — приводит слова соотечественника Самуэльссона Оскара Брандта Expressen.

В эстафетной гонке сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Мартина Понсилуомы, Брандта и Самуэльссона заняла седьмое место. Победу одержала сборная Франции, второе место завоевали норвежцы. В тройку лучших вошла также национальная команда Италии. Российские биатлонисты показали четвёртый результат.