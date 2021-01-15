Швед Самуэльссон чуть не опоздал на передачу эстафеты. Ему пришлось бежать на старт
Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон чуть не опоздал на передачу эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Самуэльссону предстояло пробежать четвёртый, завершающий этап гонки. В телетрансляцию попал момент, как швед впопыхах бежит на старт.
«Я не заметил, что Себастиан опоздал. Он был на месте, когда я должен был передать эстафету», — приводит слова соотечественника Самуэльссона Оскара Брандта Expressen.
В эстафетной гонке сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Мартина Понсилуомы, Брандта и Самуэльссона заняла седьмое место. Победу одержала сборная Франции, второе место завоевали норвежцы. В тройку лучших вошла также национальная команда Италии. Российские биатлонисты показали четвёртый результат.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
20:23
-
19:32
-
19:20
-
19:08
-
18:50
-
18:43
-
18:37
-
18:28
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:11
-
17:58
-
17:44
-
17:36
-
15:13
-
13:51
-
13:12
-
13:06
-
12:35
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:26
-
10:44
-
09:24
-
09:10
-
01:13
- 14 января 2021
-
23:52
-
23:07
-
23:07
-
22:41
-
22:12
-
21:35
-
19:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам