Прокуратура и наркоконтроль проверят биатлонистов, снявшихся со старта после визита РУСАДА

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл совещание по инцидентам с массовым снятием спортсменов с соревнований.
Поводом к проведению совещания стало массовое снятие спортсменов с первенства России и всероссийских соревнований среди юниоров по биатлону в Ижевске и Чайковском в декабре 2020 года. После приезда инспекторов допинг-контроля из РУСАДА на старт не вышло 48 человек.
«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идёт о биатлоне. Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов. Хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещённых препаратов влечёт административную и уголовную ответственность. Мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Правительства России.
По итогам заседания Чернышенко дал поручение провести тщательную проверку с участием Генеральной прокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России данных фактов по каждому спортсмену. Российское антидопинговое агентство в свою очередь проведёт дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.
Вице-премьер напомнил о нетерпимости России к допингу и об административной и уголовной ответственности за использование запрещённых препаратов.
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