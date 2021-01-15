Анфиса Резцова — о замене гимна России «Катюшей»: напоминает какое-то маски-шоу

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на предложение заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах популярной мелодией «Катюша».
«Мне кажется, что эти процессы напоминают какое-то маски-шоу. В 1992-м у нас не было ни страны, ни флага, ни гимна, а мы выступали и побеждали. «Катюша»? Не знаю. От безысходности, может быть, так и нужно. Самое главное на Олимпийских играх — это привезти медали стране! Что мы и сделали в Альбервиле. Не имея ни советского флага, ни российского, никакого. И не в гимне дело. Ну что делать, если такая ситуация сложилась!» — приводит слова Резцовой РИА «Новости».
Накануне, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. По решению CAS использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет.
На Играх-1992 в составе Объединённой команды Резцова завоевала золото в спринте и бронзу в эстафете.
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