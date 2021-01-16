Стрельцов: потихоньку привыкаю к Кубку мира — психологически уже готов

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В эстафетной гонке он бежал за сборную России на первом этапе.
«На Кубке мира соперники ведут себя немного по-другому. Они едут так: спокойно — ускоряются — спокойно — ускоряются. Я, наверное, совершил ошибку, так как всегда подхватываю эти ускорения. Чуть-чуть загнал себя. Закислился со второго круга. Уходил с Лессером и не смог за ним продержаться.
Психологического давления не чувствовал, психологически уже готов. Получается показывать результат. Но сегодня не справился ни со стрельбой, ни с ходом. Не должен был проигрывать столько лидерам.
Потихоньку привыкаю к Кубку мира. Просто надо, наверное, в каждой гонке больше получать опыта. Провёл пока мало гонок, особенно контактных, — были пасьют и масс-старт. Там чуть-чуть по-другому ведут себя соперники. И нужно по-другому себя вести на огневом рубеже и на трассе», — цитирует Стрельцова «Матч ТВ».
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