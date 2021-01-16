Хованцев: в эстафетной гонке Стрельцова нужно было поменять местами с Логиновым

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил результат мужской команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов показали четвёртый результат, уступив Франции, Норвегии и Италии.



«Ошиблись ли тренеры, поставив Стрельцова? Елисеева и Латыпова стоило оставить на своих этапах — первом и последнем. И тренеры должны были подумать, куда поставить Стрельцова — на второй или третий, то есть поменять местами с Логиновым.

У Кирилла было сильное психологическое давление — первый раз стартовать на Кубке мира. Первый и последний этапы — самые сложные. Для первых стартов в эстафете нужно было поставить его на более простой этап, где можно начинать посвободнее, не идя под давлением группы. Кирилл — хороший стрелок, но брал дополнительные патроны. И это показатель того, что психологически он был не в своей тарелке", — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».